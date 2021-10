Lagere opening AEX voorzien na sterk herstel

Beleggers op de Amsterdamse beurs lijken het woensdag rustig aan te gaan doen na het sterke herstel een dag eerder. Ook wordt uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP. Dat rapport is een voorloper op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. De werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een verlies van 1 procent. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met minnen te openen. In Azië gingen de aandelenmarkten woensdag omlaag. In Tokio eindigde de Nikkei 1,1 procent in de min. In Shanghai was de beurs nog gesloten vanwege een lange vakantieperiode in China. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent lager. Beleggers wachten nog altijd op nieuws van het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande, waarvan de handel in het aandeel aan het begin van de week werd stilgelegd.

Ook houden beleggers de strijd in Washington rond het schuldenplafond en de politieke plannen van president Joe Biden in de gaten. Volgens Amerikaanse media heeft Biden zijn ambities voor een uitbreiding van het sociale vangnet in de VS verlaagd tot een pakket ter waarde van ongeveer 2 biljoen dollar (1,7 biljoen euro). Aanvankelijk wilde Biden in de komende tien jaar 3,5 biljoen dollar besteden aan klimaatverandering, onderwijs en een breed scala aan sociaal-economische kwesties.

Bij de bedrijven blijft de aandacht uitgaan naar de autosector. Autoconcern Stellantis sluit een fabriek in Wenen voor de rest van het jaar als gevolg van de aanhoudende chiptekorten. Het fusiebedrijf van Peugeot-moeder PSA en Fiat Chrysler zal de productie in de fabriek per 18 oktober staken. Het tekort aan halfgeleiders, een essentieel onderdeel van de elektronische systemen van auto’s, zorgt over de hele wereld voor productieproblemen.

De Duitse autofabrikant Mercedes-Benz kan vanwege de aanhoudende chiptekorten in veel auto’s niet de complete technische uitrusting installeren. De Duitse onderneming verkoopt om die reden ook modellen in een versoberde uitvoering. Gedupeerde klanten kunnen de aangepaste auto’s tegen een lagere prijs aanschaffen.

De euro was 1,1576 dollar waard tegen 1,1607 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 79,22 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 82,85 dollar per vat.