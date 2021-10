Lastige bevoorrading leidt tot forse afname Duitse fabrieksorders

De Duitse industrie heeft in augustus veel minder nieuwe orders binnengekregen dan een maand eerder. Dat wijst erop dat de materiaaltekorten en langere levertijden, waar veel bedrijven al een tijdje mee kampen, ook flinke gevolgen heeft voor de vraag naar nieuwe makelij.

De vraag daalde met bijna 8 procent en daarmee was de afname veel groter dan analisten in doorsnee hadden voorspeld. De knelpunten in de bevoorrading hadden met name gevolgen voor fabrikanten van auto’s en auto-onderdelen. Zij zagen hun bestellingen met 12 procent dalen.

De Duitse industrie heeft al langer te lijden onder problemen in de leveringsketen. Zo zijn er de chiptekorten die met name de auto-industrie hinderen maar doorsijpelen naar steeds meer sectoren. Ook andere materialen zijn schaars of hebben door problemen met transport een langere levertijd.

In juli was onverwachts wel sprake van meer nieuw werk ten opzichte van de maand ervoor. De toename kwam toen door grote buitenlandse klussen voor Duitse scheepswerven. Zonder die grote opdrachten, zou het aantal nieuwe orders in juli eveneens zijn afgenomen.