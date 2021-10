Republikeinen stellen verhoging schuldenplafond tot december voor

Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben een voorstel gedaan om het Amerikaanse schuldenplafond tot in december te verhogen. Het is nog niet duidelijk of Democraten instemmen met het plan, dat slechts tijdelijk soelaas biedt. Een stemming over het schuldenplafond is uitgesteld.

De Amerikaanse regering nadert bijna de grens van het totale bedrag dat ze mag lenen. Als het plafond van 28,4 biljoen dollar niet snel wordt opgehoogd, kunnen de Verenigde Staten voor 18 oktober waarschijnlijk niet meer aan alle financiƫle verplichtingen voldoen.

De kwestie is al weken een fel twistpunt tussen Amerikaanse Congresleden. De zenuwen over een Amerikaanse overheid die zonder geld komt te zitten namen op de beurzen steeds meer toe. Het compromis dat de leider van de Republikeinse senaatsfractie Mitch McConnell aanbood zorgde duidelijk voor opluchting op Wall Street.

In een speech legde de Amerikaanse president Joe Biden de schuld van de impasse duidelijk bij de Republikeinen. Hij wees erop dat Democraten in het Huis van Afgevaardigden al een voorstel voor het verhogen van het schuldenplafond hebben aangenomen. “Mijn Republikeinse vrienden moeten stoppen Russische roulette te spelen met de economie van de Verenigde Staten.”