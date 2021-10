Veel vakantieboekingen bij reisconcern TUI

Het Duitse reisconcern TUI krijgt veel boekingen voor zonbestemmingen in de herfstvakantie en de winterperiode. Volgens TUI zijn er met name veel boekingen in Duitsland en Nederland. Het bedrijf zegt dat het reisverkeer weer sterk aantrekt nu de beperkingen tegen het coronavirus veelal zijn opgeheven. Ook voor de zomer van 2022 zijn er al veel vroege boekingen.

Volgens de grootste reisorganisatie van Europa zijn er voor de winterperiode vaak reizen geboekt naar de Canarische eilanden, het Spaanse vasteland en Egypte. TUI biedt ook wintersportvakanties aan. Het bedrijf denkt dat zijn capaciteit voor de komende periode op 60 tot 80 procent van het normale niveau van voor de crisis zal liggen.

Voor de zomer van 2022 zijn er al 1,6 miljoen boekingen binnen, vooral naar Cyprus, Turkije, Griekenland en het Amerikaanse Florida. TUI denkt dat volgend jaar het niveau van reizen van 2019, dus voor de pandemie, bijna geƫvenaard zal worden. In de zomermaanden juli en augustus van dit jaar gingen ruim 2,6 miljoen mensen op reis met TUI, wat een verdubbeling was ten opzichte van 2020.

TUI maakte verder bekend dat voor 1,1 miljard euro aan nieuwe aandelen worden uitgeven om geld op te halen om de schuld te verlagen. Door deze stap krijgt het bedrijf volgens topman Friedrich Joussen extra mogelijkheden om te profiteren van zakelijke kansen die ontstaan door de versoepeling van de reisbeperkingen. De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan bestaande aandeelhouders, waaronder grootaandeelhouder Unifirm. TUI wil daarbij ook zijn rentelasten verlagen.