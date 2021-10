Verzekeraars drukker met schadeafwikkeling woningbranden

Verzekeraars hadden vorig jaar meer werk aan het afwikkelen van woningbrandschade. Volgens het Verbond van Verzekeraars is het aantal claims voor woningbranden voor het eerst in jaren weer gestegen. De totale schadelast voor verzekeraars viel wel lager uit. De reden dat het aantal claims toenam heeft volgens het verbond vermoedelijk te maken met het feit dat in de coronacrisis meer mensen vanuit huis werkten en daar schade veroorzaakten.

Het Verbond verwerkte vorig jaar 66.657 schadeclaims tegen 64.879 claims een jaar eerder. Daarmee is de daling van de voorbije jaren ten einde gekomen. In 2017 ging het bijvoorbeeld nog om ruim 91.000 claims. Het gemiddelde schadebedrag dat met de claims is gemoeid daalde van 3822 euro naar 3377 euro. Ook daarmee is sprake van een trendbreuk. In 2017 ging het per claim gemiddeld om 2159 euro.

Voor het afwikkelen van de branden waren verzekeraars vorig jaar bij elkaar 225 miljoen euro kwijt. Dat was een jaar eerder 248 miljoen euro.

De provincies Overijssel, Noord-Brabant en Limburg registreerden relatief gezien de meeste claims. Per duizend woningen ging het gemiddeld om bijna elf woningen. Vaak waren “menselijk handelen, kortsluiting en werkzaamheden” de oorzaken voor de brand. Net als in de voorgaande jaren kwamen de meeste claims binnen rond de jaarwisseling.