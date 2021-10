Verzekeraars vrezen flinke kostenstijging rechtsbijstandspolis

De rechtsbijstandsverzekering dreigt voor veel consumenten en ondernemers met een middeninkomen te duur te worden. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars naar aanleiding van een eerdere uitspraak van financieel klachteninstituut Kifid. Daaruit volgt namelijk een verruiming van de keuze voor rechtshulp bij rechtsbijstandsverzekeraars.

Het is al langer mogelijk om bij een gerechtelijke procedure zelf een advocaat te kiezen in plaats van automatisch geholpen te worden door de advocaat van de verzekeraar. Maar deze regeling wordt binnenkort mogelijk verruimd. Volgens een oordeel van het Kifid heeft iemand met een rechtsbijstandsverzekering ook het recht om zelf een advocaat te kiezen als een juridische kwestie niet voor de rechter komt. Verzekeraar DAS is hiertegen in beroep gegaan en Kifid doet hierover binnenkort weer een uitspraak.

Het Verbond van Verzekeraars maakt zich grote zorgen omdat het inschakelen van rechtshulp veel duurder kan worden als de verruiming van de regeling van vrije advocaatkeuze een feit wordt. Op basis van onderzoek in opdracht van de branchekoepel houdt het verbond namelijk rekening met een jaarlijkse verschuiving van zo’n 4000 naar 50.000 zaken met externe juristen. Onderzoekers hebben uitgerekend dat de kosten voor een externe jurist een geschil drie tot zes keer duurder maakt. Dat zou leiden leidt tot hoge extra kosten voor rechtshulp van 138 miljoen tot 345 miljoen euro, denken de verzekeraars. Uiteindelijk betaalt de consument hier de rekening voor, is hun verwachting.

Het onderzoek laat volgens de verzekeraars ook zien dat de prijsstijging zal leiden tot een afname van het aantal verzekerden. “Gaat de verruiming door, dan kunnen mensen zich straks nauwelijks meer voor rechtsbijstand verzekeren”, concludeert verbond-directeur Richard Weurding in een verklaring. Hij wil hierover in gesprek met de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) en het ministerie van Justitie en Veiligheid om te kijken naar een oplossing.

Jaarlijks lossen Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraars nu zo’n 400.000 geschillen op. Een rechtsbijstandsverzekering helpt volgens het verbond de grote groep middeninkomens en mkb’ers die te veel verdienen om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar voor wie een advocaat te duur is.