Wall Street opent lager ondanks flinke aanwas nieuwe banen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten onder meer de nieuwe banencijfers van loonstrookverwerker ADP. Daaruit kwam naar voren dat bedrijven in de VS het weer aandurven meer mensen in dienst te nemen. De stijgende rentes op de obligatiemarkten zorgden verder voor druk op met name techaandelen. Daarnaast houdt de problematiek rond het schuldenplafond beleggers in hun greep.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,3 procent lager op 34.197 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent op 4326 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 14,355 punten.

Volgens ADP kwamen er in september 568.000 banen in het bedrijfsleven bij. Dat waren er veel meer dan verwacht. De toename kwam vooral door de vrijetijdssector en de horeca waar er 226.000 banen bijkwamen. Het ADP-rapport loopt vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. Door het meevallende banenrapport neemt de kans toe dat de Federal Reserve zijn steunprogramma’s sneller afbouwt.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een afspraak met verschillende kopstukken uit het bedrijfsleven over de mogelijke gevolgen als het schuldenplafond niet wordt verhoogd. Als het Congres de limiet voor federale leningen niet verhoogt, komt de overheid naar verwachting op 18 oktober zonder geld te zitten. Biden zal daarover met topbestuurders van JPMorgan, Intel, Bank of America, Nasdaq, Citi, Deloitte en Raytheon spreken.

Bij de bedrijven ging de aandacht verder uit naar de cijfers van drankenmaker Constellation Brands. Het bedrijf kwam met een beter dan verwachte omzet en verhoogde ook de verwachtingen, maar de winst viel tegen. Het aandeel werd een fractie hoger gezet.

Palantir won bijna 6 procent. Het big-databedrijf sleepte een contract van het leger binnen ter waarde van 823 miljoen dollar. Verder gaat de aandacht uit naar de investeerdersdag van General Motors (plus 1,1 procent).

Ook was er weer veel aandacht voor Facebook (min 1,4 procent). Topman Mark Zuckerberg reageerde op de kritiek over de invloed van Facebook op met name de geestelijke gezondheid van kinderen en tieners. Hij stelde dat het niet waar is dat het bedrijf winst boven veiligheid van gebruikers stelt, zoals een voormalige medewerkster beweert.

De euro was 1,1547 dollar waard tegen 1,1607 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 77,94 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 81,61 dollar per vat.