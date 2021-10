Bedrijf achter Ray-Ban wil rest moederconcern Pearle kopen

Het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica heeft een bod gelanceerd om alle resterende aandelen van het Nederlandse GrandVision, bekend van optiekketen Pearle, in handen te krijgen. Deze zomer werd al de overname afgerond van het belang in GrandVision van 76,7 procent dat in handen was van investeerder HAL.

EssilorLuxottica, het bedrijf achter brillenmerk Ray-Ban, bezit nu inmiddels bijna 87 procent van GrandVision. Met de overname van GrandVision is een totale waarde gemoeid van ongeveer 7,3 miljard euro. De deal kwam na flink wat juridisch gesteggel tussen de partijen uiteindelijk toch tot stand. Na afronding van de overname van de resterende aandelen zal de notering van GrandVision op de beurs in Amsterdam worden beëindigd.

De Europese Commissie gaf in maart onder voorwaarden toestemming voor de deal. Er moesten om een gezonde concurrentie in de markt te behouden wel bepaalde ketens van GrandVision van de hand worden gedaan, waaronder het Nederlandse Eye Wish.