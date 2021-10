British Airways en Ryanair hoeven klanten niet terug te betalen

Luchtvaartmaatschappijen British Airways en Ryanair hoeven klanten in het Verenigd Koninkrijk die eerder vanwege de coronacrisis hun vlucht geannuleerd zagen worden geen geld terug te betalen. De Britse mededingingsautoriteit CMA sommeerde de concerns eerder wel om klanten geld terug te geven, maar de wet waarop de CMA zich baseerde is onvoldoende duidelijk over de regels bij ongebruikelijke omstandigheden. Daarom heeft de CMA de claim ingetrokken.

Door het coronavirus lag het luchtverkeer vorig jaar lange tijd plat vanwege reisbeperkingen en inreisverboden. Veel luchtvaartmaatschappijen werden met steun van overheden overeind gehouden. British Airways bood zijn klanten een alternatieve vlucht aan. Ook konden gedupeerde reizigers een voucher krijgen. Prijsvechter Ryanair bood passagiers alleen de mogelijkheid tot omboeken.

De CMA was ervan overtuigd dat gedupeerde reizigers volledig gecompenseerd moesten worden. Na bestudering van de relevante wetgeving en het verzamelen van bewijsmateriaal komt de waakhond tot de conclusie dat lange tijd nodig is om deze zaak voor de rechter te brengen. Ook de uitkomst is onzeker. De inspanning valt daarmee niet te rechtvaardigen, vindt de toezichthouder.