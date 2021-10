Cijfers NVM zullen crisis op huizenmarkt verder verduidelijken

Makelaarsvereniging NVM komt donderdag met cijfers over de huizenmarkt in het derde kwartaal. De verwachting is dat de huizenprijzen verder stijgen en dat het aanbod almaar krapper wordt, zoals ook al bleek uit eerder gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De NVM vroeg tijdens Prinsjesdag wederom aandacht voor de prangende situatie op de woningmarkt. De makelaarsvereniging verlangt concrete actie van de overheid. Volgens de NVM zijn meer regie vanuit het Rijk en prestatieafspraken tussen overheden en marktpartijen cruciaal om te zorgen dat het woningtekort niet nog verder oploopt. Verschillende hypotheekadviseurs wijzen ook op het verbeteren van de doorstroming.

De afgelopen maanden stegen de prijzen van koopwoningen telkens met dubbelcijferige percentages tot nieuwe recordhoogtes. Een woning was vorige maand gemiddeld 78 procent duurder dan in 2013, toen de huizenprijzen hun dieptepunt bereikten.