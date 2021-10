Duitse industriële productie geraakt door leveringsproblemen

De Duitse industrie heeft flink te lijden onder de leveringsproblemen zoals het tekort aan chips voor de auto-industrie. De industriële productie van de grootste economie van Europa daalde in augustus met 4 procent, in vergelijking met een maand eerder, hetgeen veel meer was dan waar kenners rekening mee hadden gehouden. Die gingen in doorsnee uit van een 0,5 procent lagere productie.

De cijfers van het Duitse statistiekbureau tonen aan dat de problemen met de toelevering een groter bedreiging voor de industrie vormen dan de coronapandemie, aldus ING in een reactie op de cijfers. Op jaarbasis was sprake van een toename van de industrie met “slechts” 1,7 procent, waar dat een maand eerder nog 6 procent was.

De Duitse industrie ligt op koers om het derde kwartaal van dit jaar af te sluiten met een krimp. Dat zal ook negatief doorwerken op de economie als geheel, is de verwachting. Ook omdat bedrijven kampen met oplopende personeelstekorten. De orderportefeuilles van de bedrijven zijn nog altijd goed gevuld.