Energiebedrijven: niet ingrijpen in markt, pas belastingen aan

Energie-Nederland, de branchevereniging voor energiebedrijven, wil geen ingreep in de markt maar liever aanpassing van de belastingen om een sterk oplopende energierekening te voorkomen. Daarmee reageert de branchevereniging op minister Wopke Hoekstra van Financiën. Hij kondigde donderdag aan dat het demissionair kabinet wil ingrijpen zodat de energierekening niet te hoog wordt voor huishoudens.

De gasprijzen zijn de afgelopen weken tot historische hoogtes gestegen, maar volgens de vereniging doet de markt nu zijn werk. “De markt zit nu misschien niet in de meest optimale omstandigheden, maar die zijn wellicht ook niet structureel dus dan is het goed als de overheid actie onderneemt om kwetsbare groepen te helpen”, zegt Roel Kaljee, programmamanager bij Energie-Nederland. “De overheid is verantwoordelijk voor belastingen en de opslag duurzame energie (ODE). Met de btw erbij is dat de helft van de energierekening”, legt Kaljee uit.

Het kabinet sorteerde eerder al voor op de stijgende prijzen van gas en stroom en trok daarvoor 375 miljoen euro uit. Dat bedrag kan volgens Energie-Nederland hoger. “De hoogte van de belastingen zijn elk jaar onderdeel van het belastingplan, dus er is alle ruimte om de belastingtarieven aan te passen. Dan kan het kabinet ook het effect realiseren dat het wil. We zitten nu vooral met excessen. Die wil je als overheid compenseren”, zegt Kaljee.

De vereniging denkt dat het kabinet er goed aan doet een aantal scenario’s voor de komende tijd door te nemen. “Als leveranciers kunnen we ook in de voorschotberekening rekening houden met de belastingtarieven die gaan gelden en ze minder hoog vaststellen dan zonder die maatregel. Dan hoeven klanten ook niet te wachten op een jaarfactuur, maar merken ze meteen dat het maandbedrag lager wordt dan wanneer er niks zou gebeuren.”