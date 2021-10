EU wil Britten tegemoetkomen over handelsobstakels Noord-Ierland

De Europese Commissie wil de problemen die door de brexit zijn ontstaan bij de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk helpen verlichten. Brussel stelt de Britten voor om de invoer van medicijnen en voedingsmiddelen te vergemakkelijken en invoercontroles te versimpelen.

De tegemoetkomingen die verantwoordelijk Eurocommissaris Maros Sefcovic donderdag liet doorschemeren, komen niet in de buurt van wat de regering in Londen vraagt. Die noemt de afspraken die Londen en Brussel bij het vertrek van het VK uit de EU hebben gemaakt over Noord-Ierland onwerkbaar en wil ze eenzijdig opzijschuiven. Brexitminister David Frost heeft aangekondigd zelf met een plan te komen dat het zogeheten Noord-Ierse protocol moet vervangen.

De commissie peinst daar niet over. Brussel laat tot dusver tandenknarsend over zijn kant gaan dat de Britten de overeengekomen overgangsperiode, waarin de EU nog een oogje toeknijpt, steeds verlengen. Maar als het VK de afspraken opzegt, zou de EU vergeldingsmaatregelen kunnen nemen zoals importheffingen.

Goederen die vanuit Groot-Brittanniƫ naar Noord-Ierland worden vervoerd, moeten sinds de brexit voldoen aan Europese regels. Dat wordt gecontroleerd bij aankomst in Noord-Ierland. Zo kan Noord-Ierland deel blijven uitmaken van de Europese markt en keert de harde grens met EU-lidstaat Ierland niet terug. Dat is een groot taboe omdat die de vrede tussen Brits-gezinde protestanten en pro-Ierse katholieken op het spel zou kunnen zetten.

De commissie wil de voorstellen mogelijk al volgende week presenteren. Die zouden ook meer ruimte bieden voor de inbreng van het Noord-Ierse bestuur en Noord-Ierse instanties. Sefcovic verwacht komende weken en volgende maand intensieve onderhandelingen met Londen.