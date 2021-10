HDN: steeds minder hypotheekaanvragen voor kopen woning

Het aantal hypotheekaanvragen voor voor het kopen van een woning is in het derde kwartaal verder gedaald. Volgens de coöperatieve vereniging Hypotheken Data Netwerk (HDN) lag het totaal aantal hypotheekaanvragen met bijna 119.400 nagenoeg gelijk aan dezelfde periode vorig jaar, maar gaat het vaker om het oversluiten van een hypotheek of het afsluiten van een tweede hypotheek voor bijvoorbeeld een verbouwing.

Het aantal aanvragen voor de aanschaf van een woning daalde met bijna 20 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar, naar 58.369. Dat toont volgens HDN, een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen, aan dat de krapte op de woningmarkt de kopersmarkt in zijn greep houdt, vooral in de goedkopere segmenten van de markt.

De krapte is ook af te zien in het gemiddelde hypotheekbedrag dat met 11,4 procent steeg naar 348.023 euro. De woningwaarde groeide in het derde kwartaal op jaarbasis met 17 procent naar 452.000 euro.

Onder niet-kopers steeg het aantal hypotheekaanvragen afgelopen kwartaal met een derde tot dik 61.000. Daarbij nam ook het gemiddelde hypotheekbedrag met 11 procent toe. Dat kan volgens HDN te maken hebben met de stijgende kosten voor een verbouwing. Naar schatting van HDN verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van de organisatie.