IMF en Amerikaanse overheid beraden zich over lot Georgieva

Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt naar verluidt vrijdag weer bij elkaar om te praten over de beschuldigingen van onethisch gedrag tegen topvrouw Kristalina Georgieva, meldden ingewijden aan persbureau Reuters. Maar of ze kan aanblijven of moet opstappen, is niet alleen onderwerp van gesprek in het hoofdkantoor van het IMF zelf. Bij het Amerikaanse ministerie van Financiën zou er ook worden beraadslaagd over het lot van de Bulgaarse.

Georgieva wordt ervan beticht een aantal jaar geleden, toen ze nog bij de Wereldbank werkte, druk te hebben uitgeoefend om China beter te laten presteren in een ranglijst voor landen met een aantrekkelijk bedrijfsklimaat. Zelf heeft Georgieva de beschuldigingen fel tegengesproken. Ze zou nooit op het verdraaien van feiten hebben aangedrongen. De kwestie heeft al veel stof doen opwaaien in de financiële wereld. Nobelprijswinnaar en voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank Paul Romer uitte onlangs eveneens forse kritiek op Georgieva.

Het IMF heeft besloten om de zaak grondig te onderzoeken. Niet alleen Georgieva zelf is deze week uitgebreid ondervraagd, maar bijvoorbeeld ook de opstellers van het rapport voor de Wereldbank dat het handelen van de huidige IMF-baas ter discussie stelde.

De Verenigde Staten zijn de belangrijkste aandeelhouder van het fonds, vandaar dat het oordeel van de Amerikanen volgens bronnen van persbureau Bloomberg doorslaggevend kan zijn. Washington ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de integriteit van internationale financiële organisaties te waarborgen. Zowel het IMF als de Wereldbank heeft zijn hoofdkantoor in de Amerikaanse hoofdstad.

Als Georgieva gedwongen zou worden om te stoppen als hoofd van het IMF, zou ze niet de eerste leider zijn die het fonds voortijdig verlaat. In 2011 was de positie van toenmalig IMF-baas Dominique Strauss-Kahn onhoudbaar geworden door een vermeend seksschandaal. Daarna kwam Georgieva’s voorganger Christine Lagarde aan het roer. Die Française vertrok in 2019 om president te worden van de Europese Centrale Bank (ECB).

Toen er werd gezocht naar een opvolger voor Lagarde was voormalig Nederlands minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem ook een van de kandidaten. Maar na een stemming bleek dat Georgieva kon rekenen op meer steun voor de topfunctie bij het IMF, waarna Dijsselbloem zich terugtrok.