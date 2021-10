Aandacht voor Amerikaans banenrapport op Damrak

De beurshandel op het Damrak staat vrijdag vooral in het teken van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Eerder deze week bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat het aantal banen in het Amerikaanse bedrijfsleven in september sterk is toegenomen. De werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld is van belang voor beleggers omdat het een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een meevallend banenrapport neemt de kans toe dat de centrale bank zijn steunprogramma’s voor de economie sneller gaat afbouwen.

De beurzen hebben een woelige handelsweek achter de rug door de ruzie over het schuldenplafond in Washington en de vrees dat de inflatie verder wordt aangewakkerd door de recordprijzen voor gas in Europa. De Amerikaanse Senaat heeft inmiddels echter ingestemd met een verhoging van het schuldenplafond tot in december. Daarmee wordt voorkomen dat de Amerikaanse regering zonder geld komt te zitten en de Verenigde Staten niet meer aan zijn financiële verplichtingen zouden kunnen voldoen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin, na het sterke herstel een dag eerder. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. In Azië lieten de aandelenmarkten vrijdag overwegend winsten zien. In Tokio werd het herstel voortgezet en ging de Nikkei met een winst van 1,3 procent het weekeinde in.

In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na een vakantieweek, noteerde de beurs tussentijds 0,5 procent in de plus. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de Chinese dienstensector in september weer is gegroeid, na de grootste krimp van de sector sinds de coronapandemie in augustus. Verder werd nog altijd gewacht op nieuws rond het in geldnood verkerende Chinese vastgoedconcern Evergrande.

Op het Damrak kondigde Just Eat Takeaway het vertrek aan van Matt Maloney, de oprichter van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub. Maloney trad in juni dit jaar toe tot het bestuur van de eigenaar van Thuisbezorgd.nl na afronding van de overname van Grubhub. Maloney vertrekt per 1 december om andere kansen na te streven.

De euro was 1,1541 dollar waard, tegen 1,1565 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 79,48 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 83,05 dollar per vat.