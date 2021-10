Amerikaanse Senaat keurt verhoging schuldplafond goed

De Amerikaanse Senaat heeft goedkeuring gegeven voor een verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Door goedkeuring van de Senaat, die met 50-48 voor het voorstel stemde, gaat het plan nu naar het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Eerder werd al duidelijk dat de Democraten en Republikeinen overeenstemming hadden bereikt over de hoogte van het schuldenplafond. Dat plafond wordt nu tot in december verhoogd, zoals de Republikeinen hadden voorgesteld.

De leider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer maakte bekend akkoord te gaan met het voorstel van de Republikein Mitch McConnell. De Amerikaanse regering nadert bijna de grens van het totale bedrag dat ze mag lenen. Als het plafond van 28,4 biljoen dollar, omgerekend 24,5 biljoen euro, niet zou worden opgehoogd, zouden de Verenigde Staten voor 18 oktober waarschijnlijk niet meer aan alle financiƫle verplichtingen kunnen voldoen.

De zenuwen over een Amerikaanse overheid die zonder geld komt te zitten, namen op de beurzen steeds meer toe. Woensdag werd een stemming in de Senaat nog uitgesteld, na het eerste zicht op een akkoord gingen de aandelenbeurzen donderdag flink omhoog door opluchting bij beleggers over de deal.