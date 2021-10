Banengroei VS veel zwakker dan verwacht in september

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in september veel minder toegenomen dan verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid nam de werkgelegenheid met 194.000 arbeidsplaatsen toe. Economen hadden in doorsnee op een groei van 500.000 nieuwe banen in ’s werelds grootste economie gerekend. Het cijfer van augustus werd wel opwaarts bijgesteld naar een aanwas van 366.000 arbeidsplaatsen, van een eerder gemelde 235.000 nieuwe banen.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het monetaire beleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS. Bij afzwakkend herstel van de arbeidsmarkt van de coronacrisis kan de Fed zijn steunmaatregelen langer in stand houden. De Fed heeft aangekondigd dit jaar te willen beginnen met de afbouw van zijn maandelijkse opkoopprogramma van obligaties.

Maar door dit slechte cijfer kan dat besluit moeilijker worden gemaakt voor de centrale bank. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft gezegd dat er een “redelijk goed” banenrapport moet komen voor september om over te gaan tot het afbouwen van de coronasteunmaatregelen dit jaar.

De tegenvallende banengroei kan erop duiden dat werkgevers moeite hebben om vacatures in te vullen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Mogelijk kunnen mensen ook afgeschrikt worden door de vaccinatieregels bij veel bedrijven, terwijl ook de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus in de VS zorgt voor voorzichtigheid bij het aannemen van nieuw personeel.

De Amerikaanse werkloosheid daalde in september wel verder naar 4,8 procent, van 5,2 procent in augustus. In april vorig jaar tijdens de coronapandemie piekte de werkloosheid in de VS nog op bijna 15 procent.