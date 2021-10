Beurzen New York licht hoger na tegenvallend banenrapport VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat veel zwakker uitviel dan verwacht. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol bij het monetair beleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten.

Volgens het ministerie van Arbeid nam de werkgelegenheid in september met 194.000 arbeidsplaatsen toe. Economen hadden gemiddeld op een groei van 500.000 nieuwe banen in ’s werelds grootste economie gerekend. Het cijfer van augustus werd wel naar boven bijgesteld.

De Fed heeft aangekondigd dit jaar te willen beginnen met de afbouw van zijn maandelijkse opkoopprogramma van obligaties. Maar door dit tegenvallende banencijfer kan dat besluit moeilijker worden gemaakt. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft gezegd dat er een “redelijk goed” banenrapport moet komen voor september om over te gaan tot het afbouwen van de coronasteunmaatregelen voor het einde van dit jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,1 procent op 34.796 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4404 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent op 14.680 punten.

Tesla stond in de belangstelling met een min van 0,8 procent. Topman Elon Musk zei op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering dat het hoofdkantoor van de producent van elektrische auto’s van Californië naar Texas verhuist. Musk wees ook op de aanhoudende tekorten van computerchips die de auto-industrie raken. Tesla wil daarnaast de productie bij zijn fabrieken in Californië en Nevada gaan verhogen.

Biotechnoloog Allogene Therapeutics kelderde meer dan 41 procent. De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA heeft testen met een middel van het bedrijf tegen kanker stilgelegd na complicaties bij een patiënt.

De maker van havermelk Oatly werd bijna 6 procent hoger gezet na een adviesverhoging door JPMorgan Chase. De beurskoers van Oatly is sinds een piek in juni hard gedaald en dat geeft beleggers volgens de zakenbank een kans om in te stappen.