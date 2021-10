Britse huishoudens merken tekorten aan voedsel en brandstof

Veel huishoudens in het Verenigd Koninkrijk hebben moeite om essentiële goederen te kopen zoals levensmiddelen en brandstof door het grote gebrek aan vrachtwagenchauffeurs in het land en andere verstoringen bij de toelevering. Daardoor kunnen veel winkels en tankstations niet voldoende bevoorraad worden, waardoor er lege schappen zijn en benzinepompen droog zijn gevallen.

Het Britse nationale statistiekbureau zegt dat zeker 17 procent van de volwassenen moeite heeft om bepaalde levensmiddelen te kopen en 15 procent met de koop van brandstof. Ook zegt 61 procent dat het lastig is om bijvoorbeeld vervangende producten te vinden voor goederen die niet beschikbaar zijn.

Naast het grote tekort aan truckers in het Verenigd Koninkrijk speelt ook het gebrek aan werknemers in bijvoorbeeld de voedselindustrie een rol, zoals bij Britse slachterijen. Daarbovenop komen nog de effecten van de wereldwijde toeleveringsproblemen en materiaaltekorten en de brexit, waardoor er meer gedoe is bij de grens met het importeren van producten uit de Europese Unie.