Conglomeraat Tata neemt Air India over

Het Tata-conglomeraat neemt het noodlijdende Air India over. De staatsluchtvaartmaatschappij verkeert in financiële moeilijkheden en wordt na een jarenlang proces geprivatiseerd. Onder de houdstermaatschappij Tata Sons, dat Air India overneemt, valt onder meer Tata Steel dat eigenaar is van het hoogovencomplex in IJmuiden.

Air India wordt al tientallen jaren in de lucht gehouden op kosten van de Indiase belastingbetaler. Tata was de hoogste bieder in een overheidsveiling. Tata Sons betaalt 180 miljard roepies voor Air India, omgerekend bijna 2,1 miljard euro. Tata had al twee andere luchtvaartmaatschappijen: AirAsia India and Vistara.