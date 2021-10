Samsung profiteert van verkoop opvouwbare smartphones

Samsung Electronics profiteerde in het derde kwartaal van een sterke vraag naar zijn opvouwbare smartphones. Het Zuid-Koreaanse concern wist de winstgevendheid ook op te voeren dankzij de hoge prijzen van computerchips.

Samsung verkocht in Zuid-Korea meer dan een miljoen opvouwbare telefoons. Het bedrijf lanceerde zijn nieuwste reeks smartphones in augustus. De prijs voor het instapmodel is ruim 1000 euro.

Hoewel Samsung buiten Zuid-Korea vooral bekend is van de smartphones, maakt het bedrijf veel meer winst met zijn geheugenchips. Het grootste bedrijf van Zuid-Korea is een van de grootste chipproducenten ter wereld en mede vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar halfgeleiders en geheugenchips erg groot. Door die sterke vraag stijgen ook de chipprijzen.

In het derde kwartaal behaalde Samsung een bedrijfsresultaat van bijna 16 biljoen won, omgerekend ruim 11 miljard euro. De omzet van het Koreaanse bedrijf kwam uit op 73 biljoen won, omgerekend zo’n 53 miljard euro. Samsung maakt eind oktober bekend hoeveel nettowinst het concern in het derde kwartaal heeft geboekt. Dan wordt ook duidelijk hoe de verschillende divisies van het bedrijf hebben gepresteerd.