Signify en Adyen onderaan in afwachtende AEX

Verlichtingsbedrijf Signify en fintechconcern Adyen behoorden vrijdag tot de grootste dalers op een afwachtend Damrak. Beleggers namen wat winst na het sterke koersherstel een dag eerder en kijken uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. De werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterk banencijfer geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om zijn steunprogramma’s voor de economie sneller terug te draaien.

De AEX-index op Beursplein 5 leverde rond het middaguur 0,5 procent in tot 773,28 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1046,99 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent. Londen won een fractie.

De financiële markten hebben een woelige week achter de rug door de ruzie over het schuldenplafond in Washington en de vrees dat de inflatie verder wordt aangejaagd door de recordprijzen voor gas in Europa. De Amerikaanse Senaat heeft inmiddels ingestemd met een verhoging van het schuldenplafond tot in december, maar de inflatiezorgen houden de markten nog wel in de greep.

Signify en Adyen stonden onderaan in de AEX met verliezen tot 3 procent. Just Eat Takeaway verloor 1 procent na de aankondiging van het vertrek van Matt Maloney, de oprichter van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub. Maloney trad in juni dit jaar toe tot het bestuur van de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, na afronding van de overname van zijn bedrijf. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop met een plus van dik 2 procent. Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en won 1,2 procent.

ASML daalde 0,7 procent, ondanks een recordomzet van de Taiwanese chipproducent TSMC, een grote klant van de chipmachinemaker. In de MidKap klom kunstmestproducent OCI 4 procent dankzij een adviesverhoging door Exane BNP Paribas.

In Londen steeg IAG, het moederbedrijf van British Airways, 1,8 procent. Beleggers reageerden op het besluit van de Britse regering om het inreisverbod voor Engeland voor reizigers uit 47 landen te schrappen. TUI kelderde bijna 14 procent in Frankfurt. De Duitse reisorganisatie liet eerder deze week al weten 1,1 miljard euro te willen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen, die tegen korting worden verkocht.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1565 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 79,07 dollar. Brentolie werd ook 1 procent duurder, op 82,73 dollar per vat.