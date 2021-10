Temper en Deliveroo: SER-advies sloeg platformwerkers over

Platformwerkers voelen zich in meerderheid overgeslagen bij het overleg tussen vakbonden en werkgevers over hervormingen voor de arbeidsmarkt. En de voorstellen waarover de bonden en werkgevers eerder dit jaar overeenstemming bereikten in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), zouden hun belangen ook helemaal niet behartigen. Dat betogen zes platformbedrijven, waaronder Temper, Deliveroo en Uber.

De ondernemingen hebben onderzoek laten doen onder bijna 1300 mensen die via hun platforms actief zijn. Als platformwerkers de afweging moeten maken, verkiest ruim twee derde van hen volgens de peiling de “vrijheid en flexibiliteit” van platformwerk boven een vaste baan. Ook zouden ze liever via een platform werken dan via een uitzendbureau en zouden ze de voorkeur geven aan flexibele in plaats van vaste uren.

De vakbonden en werkgevers werden het eerder dit jaar juist eens over een hervorming van de arbeidsmarkt waarbij flexwerk aan banden wordt gelegd. In het SER-advies pleiten ze onder meer voor het afschaffen van nulurencontracten en zou werken via een tijdelijk contract maximaal nog maar drie jaar mogen duren.

Met de uitslag van hun onderzoek willen de platformbedrijven de politiek laten zien dat de voorstellen uit het SER-advies niet door iedereen verwelkomd worden. “Dit onderzoek sterkt onze oproep aan de politiek, omdat het bevestigt dat er geen draagvlak is voor het inperken van de arbeidsvrijheid van meer dan honderdduizend tevreden platformwerkers”, zegt Temper-oprichter Niels Arntz. De platforms hebben in juni ook al opgeroepen tot een sociaal akkoord voor platformwerk, waarin platformwerkers nadrukkelijk betrokken zouden worden bij het vormgeven van beleid.