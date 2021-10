China dringt er bij VS op aan om importheffingen op te heffen

China heeft naar eigen zeggen de Verenigde Staten onder druk gezet om importheffingen op Chinese goederen af te schaffen tijdens de besprekingen tussen hoge handelsfunctionarissen van de landen. Washington ziet de onderhandelingen als een test voor de wederzijdse betrokkenheid tussen de grootste economieën ter wereld, ook omdat China zich niet aan eerdere afspraken houdt.

De virtuele gesprekken tussen de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Katherine Tai en China’s vicepremier Liu He volgen op Tai’s aankondiging afgelopen week dat ze streeft naar “openhartige” gesprekken met China. Ze wil onder andere dat Beijing zich houdt aan toezeggingen die zijn gedaan in het kader van een “fase 1” handelsakkoord dat onder voormalig president Donald Trump werd gesloten. Als onderdeel van de afspraken zagen de VS af van een nieuwe ronde van importheffingen. In 2018 stelden de VS al invoerrechten in op ongeveer 550 miljard dollar aan goederen die China naar de VS exporteerde.

Volgens Chinese staatsmedia is tijdens de gesprekken op vrijdag onder andere gepraat over de annulering van heffingen en sancties. Ook heeft Beijing zijn standpunt over China’s economische ontwikkelingsmodel en industrieel beleid verduidelijkt. De VS wilden tijdens de onderhandelingen duidelijk krijgen of China bereid is handels- en subsidiepraktijken van Beijing aan te pakken na klachten van de Amerikanen. Ook is gesproken over het niet nakomen van afspraken over de aankoop van Amerikaanse landbouwproducten, zoals die in het handelsakkoord stonden.

Voorafgaand aan het gesprek van vrijdag uitten de VS ook hun zorgen over andere economische praktijken door Beijing. De Amerikaanse president Joe Biden heeft ondanks een beloofde herziening het beleid nog niet aangepast en pakt oneerlijke handelspraktijken streng aan in de hoop het concurrentievermogen van de VS te versterken.