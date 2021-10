Tesla doet uiterste inspanning bij opening ‘gigafabriek’ Berlijn

Tesla doet bij de opening van zijn omstreden nieuwe ‘gigafabriek’ nabij Berlijn, de eerste productielocatie in Europa, een uiterste inspanning om tegenstanders van de fabriek alsnog mee te krijgen. Het fabrieksterrein is zaterdag omgebouwd tot festivalterrein met een reuzenrad, muziek, foodtrucks en een optreden van Tesla-baas Elon Musk. Bij de opening worden duizenden bezoekers verwacht. Mensen uit de nabije omgeving kregen voorrang op de gastenlijst.

Tesla begon in 2019 met de bouw op de locatie in Grünheide nadat door een speciale procedure voorlopige goedkeuring had gekregen voor de realisatie ervan. Maar de lokale autoriteiten zijn nog steeds bezig met het evalueren van de milieueffecten van de fabriek, ondanks het feit dat de bouw zo goed als klaar is.

De speciale behandeling van het bedrijf wekte de woede op van sommige omwonenden, die zich zorgen maken over de gevolgen die de fabriek zou kunnen hebben voor de watervoorziening en de biodiversiteit. Tegenstanders van de fabriek probeerden op allerlei manieren de bouw tegen te houden. Ze stuurden brieven, protesteerden en stapten zelfs naar de rechter, omdat ze vinden dat voor Tesla dezelfde regels zouden moeten gelden als voor andere bedrijven.

Vorig jaar werden de werkzaamheden op het Tesla-terrein tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurde via een gerechtelijk bevel om de nabijgelegen natuurlijke habitat van bedreigde hagedissen- en slangensoorten te beschermen.

Op 14 oktober wordt een bewonersraadpleging, onderdeel van het goedkeuringsproces, afgesloten. Zolang het onderzoek niet is afgerond, kan geen definitieve goedkeuring worden gegeven en mag de productie in de fabriek niet beginnen.

De fabriek moet straks jaarlijks 500.000 Tesla’s produceren. Op hetzelfde perceel wil Tesla ook een nieuwe accufabriek realiseren. Ook komt op het terrein de grootste spuitgietmachine. De op maat gemaakte apparatuur moet Tesla in staat stellen de productiekosten aanzienlijk te verlagen.

Als de fabriek niet wordt goedgekeurd, zal de autofabrikant genoodzaakt zijn de hele fabriek op eigen kosten te ontmantelen. Maar gelet op de politieke steun, lijkt dat scenario niet realistisch. De verwachting is dat de fabriek eind dit jaar operationeel is.