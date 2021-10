Bestuur IMF zondag bijeen over topvrouw Georgieva

De raad van bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt zondag bijeen om te spreken met vertegenwoordigers van een advocatenkantoor over Kristalina Georgieva, de in opspraak geraakte topvrouw van het IMF, meldt het Franse persbureau AFP op basis van een anonieme bron. Onderzoekers van dat kantoor concludeerden eerder dat Georgieva gegevens zou hebben gemanipuleerd ten gunste van China toen ze bij de Wereldbank werkte.

Het bestuur oordeelde vrijdag dat aanvullend onderzoek nodig is voordat een definitief oordeel geveld kan worden over of Georgieva haar functie kan behouden. De IMF-bestuurders hebben deze week al drie keer eerder over de kwestie gesproken: woensdag, vrijdag en zaterdag.

Zondag is er een ontmoeting gepland met vertegenwoordigers van advocatenkantoor WilmerHale, dat zou hebben ontdekt dat Georgieva een aantal jaar geleden, toen ze nog bij de Wereldbank werkte, druk zou hebben uitgeoefend om China beter te laten presteren in een ranglijst voor landen met een aantrekkelijk bedrijfsklimaat. Zelf heeft Georgieva de beschuldigingen fel tegengesproken. Ze zou nooit op het verdraaien van feiten hebben aangedrongen. De kwestie heeft al veel stof doen opwaaien in de financiƫle wereld.

Italiƫ, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zouden hun steun hebben uitgesproken voor de Bulgaarse, meldde de Financial Times vrijdag op basis van ingewijden. De Verenigde Staten hebben volgens de Britse zakenkrant nog altijd geen oordeel geveld over de houdbaarheid van haar positie.