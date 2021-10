Onderzoek: veel mensen onbewust van regelingen verduurzamen huis

Veel mensen zijn niet op de hoogte van de speciale financiële regelingen voor het verduurzamen van de woning. Mede daardoor maken vier op de vijf mensen die de woning verduurzamen geen gebruik van die regelingen. Dat zegt onderzoeksbureau Multiscope op basis van onderzoek onder 4000 Nederlanders.

Volgens Multiscope speelt bij vier op de tien mensen onbekendheid met de beschikbare regelingen een rol. Daarbij wordt onder meer ook gewezen op het vele uitzoekwerk en de ingewikkeldheid van de regelingen als oorzaken.

Maar volgens Multiscope wordt ook vaak geen gebruikgemaakt van regelingen omdat het investeringsbedrag te laag is of mensen niet in aanmerking komen voor ondersteuning. Veruit de meeste Nederlanders betalen volgens het bureau het verduurzamen van de woning dus volledig zelf. Slechts één op de vijf maakt gebruik van een financiële regeling, in de meeste gevallen een subsidie.