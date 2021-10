Aandelenbeurzen New York beginnen gemengd aan nieuwe handelsweek

De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe handelsweek met een gemengd beeld begonnen. Zorgen over de inflatie namen toe door de stijgende grondstofprijzen. Dit alles zou een schaduw kunnen werpen op het cijferseizoen dat later deze week begint met de cijferpublicatie van verschillende grote banken. Stijgende grondstofkosten, tekorten aan arbeidskrachten en knelpunten in de toeleveringsketen wakkeren de vrees aan dat de hogere prijzen de bedrijfswinsten aantasten.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde na een klein half uur handelen 0,3 procent lager op 15.161 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 7130 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg een fractie tot 6562. De algehele verwachting is dat de inflatie nog wel enige tijd aanhoudt. Mogelijk zet dat de centrale banken als de Federal Reserve ertoe eerder met rentestappen te komen om de inflatie te beteugelen.

De olieprijzen gingen weer omhoog. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg met 2,6 procent tot 81,46 dollar en bereikte het hoogste peil in zeven jaar. Voor Brentolie moest 2,2 procent meer worden betaald tot 84,22 dollar per vat. Daarbij waren er geen tekenen dat de energiecrisis, die belangrijke economie├źn in zijn greep houdt, verbetering toonden.

In het kielzog van de olieprijzen stonden olie- en gasreuzen ExxonMobil, Chevron en APA bij de winnaars met winsten tot 0,6 procent. Apple maakte bekend in beroep te gaan tegen een eerdere uitspraak van een rechter die oordeelde dat de iPhone-maker meer mogelijkheden moet geven aan ontwikkelaars bij aankopen buiten de App Store om. Het aandeel steeg 0,7 procent.

Southwest Airlines verloor 2,5 procent. De luchtvaartmaatschappij annuleerde vanwege slecht weer dit weekend meer dan 1800 vluchten. Ook personeelstekorten bij de luchtverkeersleiding zadelde de maatschappij op met problemen. Delta Air Lines, dat later deze week de boeken opent, won een fractie.

Handelsplatform Robinhood verloor bijna 1 procent. Het bedrijf achter de populaire beleggingsapp ging onderuit nadat beurswaakhond SEC de risico’s beschreef van toegenomen regulering van de handel in crypto’s. Daarnaast ging de SEC in het document in op nieuwe regels rond betalingen.

De euro was 1,1577 dollar waard, tegen 1,1572 dollar op vrijdag.