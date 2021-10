Aantrekkend toerisme goed nieuws voor Turkse schatkist

Het aantrekkende toerisme betekent goed nieuws voor de Turkse schatkist. Voor het eerst in negen maanden werd in augustus een overschot op de lopende rekeningen geboekt, meldt de Turkse centrale bank.

De balans in de belangrijke zomermaand kwam uit op omgerekend 456 miljoen euro positief, waar dat een jaar eerder 3,5 miljard euro negatief was. Economen gingen er in doorsnee van uit dat er in augustus sprake zou zijn van een klein tekort. Het lopende tekort over twaalf maanden daalde tot omgerekend bijna 20 miljard euro.

Door de coronacrisis is het toerisme naar Turkije grotendeels weggevallen. Nederlanders werd onder andere geadviseerd niet naar Turkije af te reizen. Ook nu nog staat het reisadvies van het kabinet van Turkije op oranje, wat betekent dat alleen naar het land gereisd moet worden als dit strikt noodzakelijk is.