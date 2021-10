ACM: consumenten nog niet bereid te betalen voor duurzaam eten

Consumenten zijn nog niet bereid meer te betalen voor duurzame landbouwproducten als er een goedkoper alternatief is. Dat belemmert het verder verduurzamen van de landbouw, concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek onder consumenten. Subsidies voor boeren die duurzaam produceren en een btw-verlaging op duurzame producten voor consumenten zouden kunnen helpen, denkt de ACM.

De ACM denkt dat er ook productiebeperkende maatregelen nodig zijn. De kosten voor duurzame landbouwproductie liggen hoger dan voor producten die niet duurzaam zijn, aldus de ACM. Boeren verdienen de hogere productiekosten nu nog terug omdat duurzaam eten duurder is dan regulier geproduceerd eten en een groep consumenten bereid is daarvoor te betalen. “Maar als het aanbod van biologisch geproduceerde producten toeneemt, moeten meer consumenten bereid zijn een hogere prijs te betalen. En dat is op dit moment de grootste belemmering”, zegt ACM-voorzitter Martijn Snoep.

Omdat de Nederlandse landbouw grotendeels afhankelijk is van export, zouden buitenlandse consumenten ook bereid moeten zijn meer te betalen. Dan kan de Nederlandse landbouw gaan omschakelen naar duurzame productie. In Europa zouden duurzaamheidskeurmerken meer moeten samenwerken zodat meer mensen in andere landen bereid zijn te betalen voor duurzaam geproduceerd eten.

De ACM deed het jaarlijkse onderzoek op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het is deels uitgevoerd door Wageningen Economic Research.