ArcelorMittal en Shell bovenaan in vlakke AEX

Staalfabrikant ArcelorMittal en olie- en gasconcern Shell waren maandag de sterkste stijgers in een vrijwel vlakke AEX-index. De twee bedrijven profiteerden van de gestegen prijzen voor grondstoffen en olie. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van het cijferseizoen, dat later deze week van start gaat. In de Verenigde Staten komen grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup later in de week met resultaten.

De hoofdindex op het Damrak noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 772,49 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1043,70 punten. Frankfurt en Parijs verloren 0,1 procent. Londen won 0,3 procent.

ArcelorMittal was de grote winnaar in de AEX met een winst van 3,9 procent. Shell volgde met een plus van 1,7 procent. Signify won 1 procent dankzij een koopadvies van Kepler Cheuvreux. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 1,4 procent.

In de MidKap steeg Fugro 3,5 procent. De oliedienstverlener heeft een contract gekregen van branchegenoot Saipem voor controlewerkzaamheden bij het transport van gas voor de kust van Senegal en Mauritaniƫ. ABN AMRO won 1,4 procent. De bank vereenvoudigt zijn organisatiestructuur, waarbij de vier huidige divisies worden vervangen door drie nieuwe afdelingen.

De Britse banken HSBC en Barclays wonnen tot 2 procent door speculatie op een renteverhoging. Gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England waarschuwde voor een “zeer schadelijke” periode van inflatie, die hoger zal uitvallen dan eerder werd gedacht. Dit voedde de verwachting dat de Britse centrale bank de rente moet verhogen om de inflatie in toom te houden.

ASOS kelderde 11 procent. De Britse online kledingverkoper gaf een winstalarm vanwege hogere logistieke kosten en verstoringen in de toeleveringsketen, en kondigde het vertrek aan van topman Nick Beighton.

In Parijs zakte Carrefour 2 procent. Het Franse supermarktconcern is volgens persbureau Bloomberg onlangs benaderd door zijn concurrent Auchan voor een overname. Auchan was bereid zo’n 16,6 miljard euro te betalen voor Carrefour. De overnamegesprekken zijn echter vastgelopen op de hoogte van het bod en de voorwaarden van de deal.

De euro was 1,1553 dollar waard, tegen 1,1572 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent duurder op 81,28 dollar. Vrijdag brak de prijs van Amerikaanse olie al voor het eerst sinds 2014 door de 80 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent meer op 83,98 dollar per vat.