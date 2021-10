Australië scherpt milieudoelen voor vervuilers niet aan

Australië lijkt vooralsnog niet van plan strengere regels op te stellen voor vervuilende industrieën. De Australische minister van Energie Angus Taylor verwierp maandag een oproep van een lobbygroep van de grootste bedrijven van het land om strengere emissielimieten te gaan hanteren voor de ergste vervuilers. Ook werd geen indicatie gegeven welke doelstellingen de regering wel zou kunnen aankondigen in het licht van de VN-klimaattop later deze maand.

Premier Scott Morrison probeert steun te krijgen binnen de eigen coalitie voor een doelstelling van netto nul in 2050 en mogelijk een ambitieuzere doelstelling voor 2030, in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Glasgow. Eerder beloofde Australië om de uitstoot met 26 tot 28 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005.

De Business Council of Australia, die de grootste bedrijven van het land vertegenwoordigt, waaronder mijnbouwers, gas- en elektriciteitsproducenten, zei eerder dat tegen 2030 emissiereducties tot 50 procent onder het niveau van 2005 kunnen worden bereikt. Ook sprak de lobbyclub van grote voordelen voor de economie als dat gebeurt.

De lobbyclub stelde dat bedrijven die meer dan 25 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten verplicht moeten worden koolstofcompensaties te betalen. De huidige drempel bedraagt 100 miljoen ton per jaar. Tijdens zijn toespraak bij een energie- en klimaatconferentie op maandag veegde Taylor de aanbevelingen van de lobbygroep snel van tafel.

Als het zogeheten vrijwaringsmechanisme wordt aangescherpt, betekent dat volgens Taylor een heimelijke koolstofbelasting waar de consument uiteindelijk voor zal moeten betalen. Dat is voor hem onaanvaardbaar. Taylor zei ook dat het belangrijkste doel van de regering was om de belangrijkste industrieën te beschermen, met inbegrip van gas, kolen, zware industrie en landbouw, los van de benodigde investeringen in duurzame oplossingen.