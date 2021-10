Beleggers kijken uit naar begin kwartaalcijferseizoen

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken maandag vooral uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen. In de Verenigde Staten komen onder meer de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup deze week met resultaten. In Amsterdam geven onder andere maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, navigatiedienstverlener TomTom en toeleverancier aan apotheken Fagron later in de week een kijkje in de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen maandag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en eindigde 1,6 procent hoger dankzij een goedkopere yen en een flinke daling van het aantal coronagevallen in Japan.

In Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 2 procent onder aanvoering van de grote Chinese techbedrijven Tencent en Alibaba. Meituan dikte ruim 8 procent aan. De Chinese maaltijdbezorger kreeg een boete van de Chinese toezichthouder vanwege monopoliepraktijken, maar die viel veel lager uit dan beleggers hadden gevreesd. Verder werd nog altijd gewacht op nieuws van het in geldnood verkerende Chinese vastgoedconcern Evergrande, dat maandag een nieuwe rentebetaling op zijn schulden moet doen. Het bedrijf heeft deze maand al twee betalingstermijnen voor obligaties gemist.

De inflatiezorgen blijven eveneens boven de markten hangen. Gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England waarschuwde de Britten voor mogelijk een “zeer schadelijke” periode van inflatie. Volgens Bailey zet de hervatting van het gebruikelijke bestedingspatroon van voor de crisis de toeleveringsketens onder druk en zal de inflatie een stuk hoger uitvallen dan verwacht. Op de financiĆ«le markten wordt er steeds meer rekening mee gehouden dat de Britse centrale bank de rente moet verhogen om de inflatie in toom te houden.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen op de energiemarkt in de gaten. Door de grote vraag naar olie vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis en het beperkte aanbod worden de prijzen aangejaagd. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent tot 80,93 dollar. Vrijdag brak de prijs van een vat Amerikaanse olie al voor het eerst sinds 2014 door de 80 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 83,73 dollar per vat. De euro was 1,1577 dollar waard, tegen 1,1572 dollar op vrijdag.