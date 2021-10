FNV dreigt met stakingen op Schiphol. De vakbond vindt dat de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de afhandeling structureel moeten worden verbeterd. Directe aanleiding voor de brief die de FNV naar Schiphol, afhandelingsbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gestuurd, is de in de ogen van de bond problematisch verlopen zomer.

Het ging deze zomer “aan alle kanten mis” bij het afhandelen van vliegtuigen. Door personeelstekorten kregen onervaren en onvoldoende opgeleide medewerkers de verantwoordelijkheid voor het laden van vliegtuigen en het laten instappen van honderden passagiers. Ook kantoorpersoneel en piloten moesten bijspringen. Daardoor ontstonden volgens de vakbond lange wachtrijen waarbij het gebeurde dat koffers niet waren ingeladen.

De FNV stelt drie eisen. De bond wil een minimum uurloon van 14 euro en vaste contracten. Daarnaast moet Schiphol van de afhandelingsbedrijven eisen dat ze zorgen voor veilig werk. Ook vindt FNV dat er minder afhandelingsbedrijven op Schiphol actief mogen zijn, zodat die elkaar “niet de tent uitvechten”. Schiphol doet volgens de bond nu zaken met een achttal afhandelaars. Op andere luchthavens zijn dat er volgens FNV vaak twee, soms drie.

De vakbond geeft de partijen een paar maanden om tot afspraken te komen. Als dat niet lukt dan volgen acties. Stakingen zijn daarbij niet uitgesloten.

Schiphol beraadt zich op een reactie op de brief.