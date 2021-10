Goedkopere yen en daling aantal coronagevallen stuwen Nikkei

Op de aandelenbeurs in Tokio werd maandag de opmars voortgezet. Een scherpe daling van de waarde van de Japanse yen zorgde voor stevige winsten bij de grote exportbedrijven. Een flinke afname van het aantal coronabesmettingen in het land tot het laagste niveau in bijna een jaar tijd zorgde eveneens voor optimisme bij beleggers. Daarnaast verwerkten beleggers nog het tegenvallende Amerikaanse rapport van afgelopen vrijdag.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 1,6 procent hoger op 28.498,20 punten. Het was de derde winstdag op rij. De autofabrikanten Toyota en Mitsubishi, die veel omzet halen uit het buitenland, profiteerden van de goedkopere yen en stegen rond 3 procent. Concurrent Nissan won 5 procent. De autoproducent wil omgerekend meer dan 1 miljard euro besteden aan het verduurzamen van zijn fabrieken wereldwijd. Ook worden de fabrieken geschikt gemaakt voor de productie van elektrische auto’s. Sony klom 4 procent na berichten dat het elektronicaconcern mogelijk een nieuwe chipfabriek in Japan gaat bouwen met de Taiwanese chipmaker TSMC.

De Japanse luchtvaartmaatschappijen ANA Holdings en Japan Airlines behoorden ook de sterkste stijgers met winsten van dik 3 procent. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Japan kwam zondag uit op 553. Op het hoogtepunt van de vijfde coronagolf eind augustus kwamen er dagelijks nog zo’n 26.000 nieuwe gevallen bij. Ook in Singapore deden de luchtvaartmaatschappijen goede zaken dankzij een verdere versoepeling van de coronamaatregelen voor gevaccineerde reizigers uit meer landen, waaronder Nederland.

De Hang Seng-index in Hongkong dikte tussentijds 2 procent aan onder aanvoering van Chinese techbedrijven als Tencent en Alibaba. Meituan steeg ruim 8 procent. De Chinese maaltijdbezorger kreeg een boete van de Chinese toezichthouder van omgerekend circa 460 miljoen euro vanwege monopoliepraktijken. De boete was echter veel lager dan beleggers hadden gevreesd. In april kreeg de Chinese webwinkel Alibaba nog een boete van zo’n 2,4 miljard euro.

De handel in het aandeel Evergrande lag nog altijd stil. Maandag verstrijkt een nieuwe betalingstermijn voor obligaties van het in geldnood verkerende Chinese vastgoedconcern. In de afgelopen weken heeft het bedrijf al twee rentebetalingen op leningen gemist.