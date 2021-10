Hogere prijzen Chinese energie stuwen inflatie

De Chinese overheid heeft de gereguleerde elektriciteitsprijzen voor grootverbruikers laten stijgen om de stroomstoringen in het land tegen te gaan. De hogere prijs moet het voor elektriciteitsproducenten winstgevender maken om het aanbod te vergroten. Daarnaast worden gebruikers gestimuleerd minder energie te gebruiken. Door de stap van de Chinese autoriteiten neemt de inflatiedruk toe en zullen de prijzen dus stijgen.

Beijing liet de stroomprijzen vorige week met 20 procent stijgen ten opzichte van het vorige plafond. Econoom Lu Ting van zakenbank Nomura in Hongkong schat dat de impact van de maatregel op de consumentenprijzen ongeveer 0,4 procentpunt kan zijn. De tekorten aan stroom dreigen de economische groei te vertragen doordat fabrieken niet op volle kracht kunnen draaien.

De prijs van kolen is tot een recordhoogte gestegen. Dat komt onder meer door zware regenval en overstromingen in de regio van China waar de meeste steenkool wordt geproduceerd. In de provincie Shanxi is bijna 10 procent van de mijnen gesloten door overstromingen.

China kondigde vorige week ook al aan de import van kolen fors op te voeren, “ongeacht de prijs, om de verwarming en stroomproductie in de winter te garanderen”. De brandstof voor elektriciteitscentrales behoort tot de meest vervuilende, maar nu de gasprijzen tot recordhoogtes zijn gestegen zijn kolen in bedrijfseconomisch opzicht weer aantrekkelijker. Dat China weer van plan is fors meer kolen te stoken maakt de aankomende klimaatonderhandelingen van de VN in Glasgow ingewikkelder.