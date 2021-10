IMF komt snel met conclusie over in opspraak geraakte Georgieva

De raad van bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt snel met een conclusie over de in opspraak geraakte topvrouw van het IMF Kristalina Georgieva. De raad van bestuur kwam zondag bijeen en heeft naar zeggen “aanzienlijke vooruitgang” geboekt in de beoordeling van de zaak. Georgieva zou volgens een advocatenkantoor toen ze bij de Wereldbank werkte gegevens hebben gemanipuleerd ten gunste van China.

De raad van bestuur van het IMF heeft meermaals gesproken met Georgieva en met vertegenwoordigers van advocatenkantoor WilmerHale. Dat zou hebben ontdekt dat de huidige topvrouw van het IMF een aantal jaar geleden, toen ze nog bij de Wereldbank werkte, druk zou hebben uitgeoefend om China beter te laten presteren in een ranglijst voor landen met een aantrekkelijk bedrijfsklimaat. De kwestie heeft gezorgd voor grote ophef in de financiƫle wereld.

Georgieva heeft de beschuldigingen fel tegengesproken. Ze zou nooit op het verdraaien van feiten hebben aangedrongen. Als Georgieva wordt gedwongen om te stoppen als hoofd van het IMF, zou ze niet de eerste leider zijn die het fonds voortijdig verlaat. In 2011 was de positie van toenmalig IMF-baas Dominique Strauss-Kahn onhoudbaar geworden door een vermeend seksschandaal.