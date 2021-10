Klimaatorganisaties: Nederlandse exportsteun verergert crisis

De Nederlandse overheid maakt nieuwe projecten in de fossiele industrie in het buitenland mogelijk door ze te verzekeren. Dat verergert de klimaatcrisis, zeggen milieu- en mensenrechtenorganisaties Milieudefensie, Both ENDS en Oil Change International. De organisaties roepen overheden op om alle publieke financiële steun aan nieuwe kolen-, olie- en gasprojecten stop te zetten.

“Fossiele investeringen worden in onze snel veranderende wereld steeds riskanter”, schrijft Milieudefensie in een persbericht. “Exportkredietverzekeraars dekken deze risico’s af en daarmee spelen ze in toenemende mate de hoofdrol in het mogelijk maken van grote fossiele projecten.”

De Nederlandse overheid treedt op als exportkredietverzekeraar bij heel grote bedragen, lange doorlooptijden of als de politieke situatie in een land instabiel is. Een onderneming is dan verzekerd tegen het risico dat een buitenlandse afnemer niet betaalt. Zo verzekerde de Nederlandse overheid volgens de milieuorganisaties begin dit jaar voor bijna 1 miljard euro een grote opdracht van baggeraar Van Oord voor een gasproject in Mozambique. Zo’n verzekering kan voor allerlei projecten worden aangevraagd, ook voor duurzame energieprojecten.

VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.