LTO: ontwrichtende regels voor boeren moeten anders

De regelgeving voor boeren is “onhaalbaar, onbetaalbaar en ontwrichtend” en moet anders. Daartoe roept landbouworganisatie LTO op naar aanleiding van een herziene nitraatrichtlijn. Deze is gericht op het voorkomen dat landbouwstoffen de waterkwaliteit aantasten en moet volgend jaar ingaan. De richtlijn kan voor veel boeren en tuinders het einde betekenen, waarschuwt de boerenorganisatie.

In een animatiefilmpje over de vernieuwde richtlijn roept de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) boeren, burgers, tuinders en “iedereen zonder agrarische achtergrond” op om zich tegen de maatregelen uit te spreken. Het programma loopt tot en met 2025. Alle lidstaten van de Europese Unie herzien de richtlijn elke vier jaar. Tot 18 oktober mogen mensen zich online via een consultatie tegen de richtlijn uitspreken. De Tweede Kamer moet nog stemmen over het programma.

Volgens LTO verliezen boeren door de veelheid aan regels “vruchtbare landbouwgrond, moeten ze tegen de natuur in werken en worden ze beperkt in hun vakmanschap en verdienvermogen”. Zo bepaalt de overheid volgens LTO nagenoeg alles voor boeren, van de hoeveelheid land die ze mogen gebruiken tot wanneer ze moeten zaaien en oogsten. Ook ontbreekt een analyse van de economische impact van de regels in het overheidsplan, vindt de boerenorganisatie.

De LTO wil een “effectieve, werkbare en betaalbare aanpak” in plaats van de berg regels die er volgens de organisatie nu is.”Onze sector wordt geconfronteerd met regelgeving die tot in de details van onze bedrijfsvoering ingrijpt. Als je zelf geen boer of tuinder bent, is het bijna onmogelijk om de gevolgen van alle regeltjes te overzien”, aldus LTO-voorman Sjaak van der Tak.

Nitraat zit van nature in groente zoals sla en spinazie en fruit, en in mindere mate in drinkwater, aldus het Voedingscentrum. De stof vormt in het lichaam nitriet, dat de zuurstof in het bloed vermindert. De hoeveelheid nitraat in voedsel kan stijgen door mest of kunstmest. Te veel nitraat kan schadelijk zijn, al is het volgens het Voedingscentrum onwaarschijnlijk dat je via eten te veel nitraat binnenkrijgt. Er zijn Europese regels om te zorgen dat er niet teveel nitraat in eten en drinkwater terecht komt.