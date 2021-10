Lufthansa betaalt 1,5 miljard euro steun terug aan Duitse staat

Lufthansa heeft 1,5 miljard euro aan coronasteun terugbetaald aan de Duitse staat. Het luchtvaartconcern haalde onlangs bijna 2,2 miljard euro op met het uitgeven van nieuwe aandelen. Een deel daarvan werd gebruikt om een “stille” deelneming van de Duitse overheid ongedaan te maken.

Duitsland hielp Lufthansa tijdens de coronacrisis aan extra kapitaal met twee stille deelnemingen. Daarbij verkreeg de overheid wel aandelen, maar daar was geen zeggenschap over het bedrijf aan verbonden. Lufthansa wil ook de laatste overgebleven stille deelneming van Duitsland beƫindigen door 1 miljard euro terug te storten in de staatskas.

Door de coronapandemie waren internationale vluchten lange tijd amper mogelijk. Duitsland schoot Lufthansa samen met Oostenrijk, Belgiƫ en Zwitserland te hulp met 9 miljard aan toegezegde steun. In die andere landen zijn de dochterondernemingen Austrian Airlines, Brussels Airlines en Swiss gevestigd. Lufthansa heeft uiteindelijk niet dat volledige bedrag gebruikt om overeind te blijven.

Carsten Spohr, topman van Lufthansa, denkt dat met het belastinggeld ruim 100.000 banen zijn gered. “Nu houden we ons aan onze belofte en betalen we eerder dan verwacht een groot deel terug”, zegt hij. Hij waarschuwt wel dat de luchtvaart nog altijd problemen ondervindt van de pandemie.

Lufthansa betaalde eerder al 2,7 miljard aan overheidssteun terug, waaronder een Duitse noodlening. Als alle steun wordt terugbetaald, is de maatschappij ook bevrijd van de beperkende voorwaarden die de Europese Commissie stelde voor de goedkeuring van de deal, zoals een verbod op dividenden, bonussen voor het management en de aankoop van een belang van meer dan 10 procent in een rivaliserende luchtvaartmaatschappij.