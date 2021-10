Nederlandse Amerikaan onder winnaars Nobelprijs voor Economie

De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar drie onderzoekers: de Nederlandse Amerikaan Guido Imbens (Stanford Graduate School of Business), de Amerikaan David Card (University of California) en de Israëlische Amerikaan Joshua Angrist (Massachusetts Institute of Technology). Dat heeft de Zweedse centrale bank bekendgemaakt. Card kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar hoe arbeidsmarkten functioneren, Angrist en Imbens voor hun onderzoek naar de analyse van oorzakelijke verbanden.

Het comité vindt dat de onderzoeken van de wetenschappers gezorgd hebben voor een “revolutie in empirisch onderzoek”. “Hun onderzoeken hebben ervoor gezorgd dat we belangrijke causale vragen beter kunnen beantwoorden, wat van groot belang is voor de samenleving”, aldus het comité in een toelichting op de prijs.

Het comité zegt verder dat veel van de grote vragen in de sociale wetenschappen gaan over oorzaak en gevolg, zoals hoe immigratie lonen en werkgelegenheid beïnvloedt. “Deze vragen zijn lastig te beantwoorden omdat we geen vergelijkingsmateriaal hebben. Echter, de prijswinnaars hebben met behulp van natuurlijke experimenten aangetoond dat er wel degelijk antwoord valt te geven op dit soort vragen”, aldus de toelichting. “De wetenschappers hebben situaties gebruikt waarin toevallige gebeurtenissen en het aanpassen van beleid ervoor zorgden dat groepen mensen anders werden behandeld, zoals de geneeskunde ook medicijnen test”, aldus het comité.

Card krijgt de helft van de 10 miljoen Zweedse kroon aan prijzengeld. Dat is omgerekend iets minder dan 1 miljoen euro. Imbens en Angrist delen de andere helft van het prijzengeld.

De Nobelprijs voor de Economie behoort niet bij de ‘klassieke’ prijzen zoals grondlegger Alfred Nobel (1833-1896) ze ooit heeft bedacht. De onderscheiding is een initiatief van de Zweedse centrale bank en wordt sinds 1969 uitgereikt. In dat jaar deelde de Nederlander Jan Tinbergen de prijs met zijn Noorse collega Ragnar Frisch.

Vorig jaar ging de prijs naar onderzoek rond de zogeheten veilingtheorie van de Amerikaanse economen Paul Milgrom en Robert Wilson. Hun onderzoek ging over de vraag hoe mensen handelen op veilingmarkten. Milgrom en Wilson hebben onder meer nieuwe veilingformats bedacht.