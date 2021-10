Olie- en gasconcern Shell in kopgroep vlakke AEX

Het aandeel van zwaargewicht Shell stond maandag in de kopgroep van een vrijwel vlakke AEX-index. Het olie- en gasconcern bleef baat houden bij de sterke opmars van de olieprijzen. Beleggers keken verder uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen. In de Verenigde Staten wordt het seizoen deze week afgetrapt met de resultaten van grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup.

Daarnaast werd nog altijd gewacht op nieuws van het in geldnood verkerende Chinese vastgoedconcern Evergrande, dat maandag een nieuwe rentebetaling op zijn schulden moet doen. Het bedrijf heeft deze maand al twee betalingstermijnen voor obligaties gemist.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 772,63 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1043,46 punten. De graadmeter in Frankfurt daalde 0,3 procent en Parijs won een fractie. Londen klom 0,3 procent. Gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England waarschuwde de Britten afgelopen weekeinde voor mogelijk een “zeer schadelijke” periode van inflatie, die hoger zal uitvallen dan eerder werd gedacht.

Beleggers hielden ook de ontwikkelingen op de energiemarkt in de gaten. Door de grote vraag naar olie vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis en het beperkte aanbod worden de prijzen aangejaagd. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 81,05 dollar. Vrijdag brak de prijs van een vat Amerikaanse olie al voor het eerst sinds 2014 door de 80 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 83,83 dollar per vat.

Sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak was staalfabrikant ArcelorMittal met een winst van 1,9 procent. Olieproducent Shell volgde met een plus van 1,5 procent. Signify klom 0,8 procent dankzij een koopadvies van Kepler Cheuvreux. Chipmachinemaker ASML sloot de rij met een min van 1,1 procent.

ABN AMRO steeg 1,7 procent in de MidKap. De bank vereenvoudigt zijn organisatiestructuur, waarbij de vier huidige divisies worden vervangen door drie nieuwe afdelingen. Daarnaast worden er drie nieuwe bestuurders benoemd.

In Parijs won Carrefour 0,1 procent. Het Franse supermarktconcern is volgens persbureau Bloomberg onlangs benaderd door zijn concurrent Auchan voor een overname. Auchan was bereid zo’n 16,6 miljard euro te betalen voor Carrefour. De overnamegesprekken zijn echter vastgelopen op de hoogte van het bod en de voorwaarden van de deal.

De euro was 1,1577 dollar waard, tegen 1,1572 dollar op vrijdag.