Staalbedrijven krijgen op Damrak lucht na daling gasprijs

Metaalbedrijven zijn maandag overwegend hoger geëindigd op de Amsterdamse aandelenbeurs. De gasprijs is na de recordhoogtes van vorige week weer iets gedaald, wat beleggers mogelijk wat minder nerveus maakt over te hoge kostenstijgingen voor de energievretende sector.

ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX en won 4,4 procent. Bij de middelgrote fondsen won roestvrijstaalproducent Aperam 2,8 procent. Ook kunstmestproducent OCI, die veel gas verbruikt, was met 3,5 procent een sterke stijger.

De prijs voor Europees gas daalde tot ongeveer 83 euro per kilowattuur, waar dat vorige week kortstondig nog ruim 160 euro was. Olieprijzen bleven nog wel oplopen. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent in waarde tot 81,14 dollar en Brentolie steeg 2 procent tot 83,90 dollar per vat.

De AEX sloot 0,2 procent hoger op 773,79 punten. De MidKap ging 0,5 procent vooruit tot 1049,35 punten. De beurs in Frankfurt daalde een fractie. Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Een andere opvallende winnaar op het Damrak was Fugro. De oliedienstverlener heeft een contract gekregen van branchegenoot Saipem voor controlewerkzaamheden bij het transport van gas voor de kust van Senegal en Mauritanië en steeg 4 procent. ABN AMRO won 1,9 procent. De bank vereenvoudigt zijn organisatiestructuur, waarbij de vier huidige divisies worden vervangen door drie nieuwe afdelingen.

De Britse banken HSBC en Barclays wonnen tot 2,7 procent door speculatie op een renteverhoging. Gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England waarschuwde voor een “zeer schadelijke” periode van inflatie, die hoger zal uitvallen dan eerder werd gedacht. Dit voedde de verwachting dat de Britse centrale bank de rente moet verhogen om de inflatie in toom te houden.

ASOS verloor meer dan 13 procent aan beurswaarde. De Britse onlinekledingverkoper gaf een winstalarm vanwege hogere logistieke kosten en verstoringen in de toeleveringsketen, en kondigde het vertrek aan van topman Nick Beighton.

In Parijs zakte Carrefour bijna 3 procent. Het Franse supermarktconcern is volgens persbureau Bloomberg onlangs benaderd door zijn concurrent Auchan voor een overname. Auchan wilde zo’n 16,6 miljard euro betalen voor Carrefour. De overnamegesprekken zijn echter vastgelopen op de hoogte van het bod en de voorwaarden van de deal.

De euro was 1,1573 dollar waard, tegen 1,1572 dollar op vrijdag.