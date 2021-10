Toezichtsraad Facebook spreekt met klokkenluider Frances Haugen

De raad van toezicht van Facebook, de Oversight Board, spreekt binnenkort met een oud-medewerkster die het socialmediabedrijf beschuldigt van onethisch handelen. Ze gaat ook langs bij het Europees Parlement en het Britse parlement.

Klokkenluider Frances Haugen zei onder meer dat Facebook winst belangrijker vindt dan het maatschappelijk belang. Ook stelde ze dat het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp zo gesloten is dat zelfs de eigen Oversight Board niet goed weet wat zich intern afspeelt.

“Gezien de ernstige beweringen van mevrouw Haugen over Facebook hebben we haar uitgenodigd om de komende weken met de raad te spreken”, meldt de toezichthouder. De Oversight Board zei verder te onderzoeken of Facebook wel volledig openheid van zaken gaf in eerdere antwoorden aan de raad.

Het Europees Parlement heeft Haugen samen met andere “klokkenluiders van de negatieve gevolgen van de producten van Big Tech-bedrijven op gebruikers” uitgenodigd 8 november hun verhaal te komen doen. Het parlement buigt zich op het ogenblik over voorstellen om de almacht van de grote internetbedrijven te beteugelen. Over twee weken spreekt Haugen met Britse parlementariĆ«rs.

Haugen, die als Facebook-medewerker verantwoordelijk was voor het tegengaan van desinformatie, sprak vorige week met Amerikaanse Congresleden over vermeende misstanden bij haar voormalige werkgever. Ze zei dat Facebook buiten de Verenigde Staten maar matig optreedt tegen haatberichten, wat onder andere zou hebben bijgedragen aan etnisch gemotiveerd geweld in Myanmar en Ethiopiƫ. Ook zou het bedrijf uit eigen onderzoek weten dat zijn apps, zoals Instagram, de geestelijke gezondheid van sommige jonge gebruikers schaden.

De Oversight Board hoopt op basis van de gesprekken met Haugen Facebook tot meer “transparantie en verantwoordelijkheid” te kunnen bewegen. Facebook riep de raad in 2020 in het leven als orgaan dat controleert of het bedrijf zich wel aan de eigen regels houdt. In totaal zijn er twintig leden, onder wie de Deense oud-premier Helle Thorning-Schmidt en Nobelprijswinnares Tawakkol Karman.