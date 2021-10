Wat heb je nodig voor een WordPress website? 

Steeds meer particulieren en bedrijven beginnen een eigen website. De een is voornemens producten te verkopen via de website, de ander kiest voor een persoonlijk blog. Bij het bouwen van zo’n website maken veel mensen gebruik van WordPress.

WordPress is een content management systeem (CMS), welke je volledig naar eigen smaak in kunt richten. De tool is gratis te gebruiken en beschikt over een zeer uitgebreide community. Hier staan andere gebruikers van WordPress klaar om je van hulp te voorzien. Wat heb je naast WordPress nog meer nodig om je eigen website te kunnen lanceren? In dit artikel lees je er meer over.

Passende domeinnaam registreren voor je website

Het bouwen van een website met WordPress begint bij het registreren van een passende domeinnaam. Aangeraden wordt om voor een .nl-domeinnaam te kiezen, wanneer je voornamelijk Nederlandse bezoekers verwacht. Zorg dat de domeinnaam kort en krachtig is, zodat bezoekers direct weten wat ze van je website kunnen verwachten. Probeer het gebruik van cijfers en streepjes zo goed mogelijk te voorkomen. Houd er daarbij rekening mee, dat direct duidelijk moet zijn hoe je een domeinnaam schrijft als je deze deelt met anderen. Zou je een domeinnaam als “456.nl” registreren, dan kan iemand ook denken dat de domeinnaam als “viervijfzes.nl” geschreven wordt.

Domeinnaam koppelen aan een hostingpakket

Nadat je een passende domeinnaam geregistreerd hebt, is het afnemen van een hostingpakket de volgende stap. Je koppelt de domeinnaam bij de aanbieder aan het hostingpakket en kunt vervolgens van start met het daadwerkelijk ontwikkelen van de website. Er zijn verschillende partijen die WordPress hosting aanbieden. Voordeel van deze pakketten is dat je WordPress met een druk op de knop installeert. Je hebt er geen technische kennis voor nodig!

WordPress vullen met een template en content

Is het gelukt om WordPress te installeren op het hostingpakket? In dat geval kun je aan de slag gaan met het vullen van de website. Voeg een template toe, welke dient als basis van de website. Je kunt zo’n template naar eigen wens aanpassen. Onderscheid wordt gemaakt tussen gratis templates en bestaande templates die je voor vijftig tot zestig euro online kunt kopen. Ook maatwerk is een optie. Dit is vaak echter duurder! Belangrijk bij het vullen van een WordPress website is dat de content die je publiceert waarde moet bieden aan een bezoeker. Je wilt een vraag waarmee een bezoeker zit proberen te beantwoorden.