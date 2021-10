AEX over breed front omlaag, Fastned daalt na cijfers

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag over een breed front omlaag. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de inflatiezorgen en rentevrees weer de kop opstaken door de oplopende olieprijzen. Als de grondstofprijzen voor langere tijd hard blijven stijgen zullen de centrale banken mogelijk eerder de rente verhogen om de inflatie te beteugelen en hogere rentes zijn nadelig voor beleggingen zoals aandelen. Op het Damrak werd Fastned lager gezet na publicatie van de resultaten.

Fastned zakte 1,9 procent op de lokale markt. De uitbater van snellaadstations zag de omzet in het derde kwartaal bijna verdubbelen. Volgens topman Michiel Langezaal keert het bedrijf langzaam terug naar de situatie van voor de coronapandemie. De vraag naar opladen wordt volgens het bedrijf nog wel beïnvloed door het coronavirus. Veel mensen werken nog steeds thuis en daardoor is het aantal reisbewegingen lager. Het opladen van elektrische auto’s wordt waarschijnlijk ook duurder nu de stroomkosten stijgen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 766,61 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 1044,42 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,8 procent.

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het rood. Techinvesteerder Prosus was de grootste daler met een min van ruim 2 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize kampte met een adviesverlaging door Goldman Sachs en verloor 1,9 procent. Staalconcern ArcelorMittal, de grote winnaar van een dag eerder, daalde 1,8 procent.

In Londen zakte easyJet 0,1 procent. De Britse budgetmaatschappij leed in het afgelopen gebroken boekjaar een fors verlies, maar merkt wel dat het herstel uit de coronacrisis is ingezet. De onderneming verwacht in de periode tot en met december op bijna 70 procent van de capaciteit te vliegen in vergelijking met de periode voor corona.

Société Générale verloor 0,6 procent in Parijs. Bij de Franse bank gaan in de komende jaren 3700 banen verloren als gevolg van de eerder aangekondigde fusie van de consumentenactiviteiten met Crédit du Nord. Volgens de bank vallen er geen gedwongen ontslagen, maar zullen er via natuurlijk verloop jaarlijks 1500 banen verdwijnen.

De euro was 1,1567 dollar waard, tegen 1,1573 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 80,33 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 83,63 dollar per vat.