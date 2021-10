Ahold Delhaize onderaan in lagere AEX na adviesverlaging

Ahold Delhaize behoorde dinsdag tot de grootste dalers in de AEX-index, die een eerder fors koersverlies wist terug te dringen. Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern werd door Goldman Sachs van de kooplijst gehaald. De stemming op de aandelenmarkten bleef terughoudend. Beleggers vrezen dat de centrale banken door de oplopende grondstofprijzen mogelijk eerder de rente zullen gaan verhogen om de inflatie te beteugelen. Hogere rentes zijn vooral nadelig voor meer risicovolle beleggingen zoals aandelen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 771,34 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1051,67 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,5 procent.

Naast Ahold Delhaize (min 2 procent) behoorde ArcelorMittal tot de staartgroep in de AEX, met een verlies van 2,2 procent. Het staalconcern was een dag eerder nog de grote winnaar met een plus van ruim 4 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD ging aan kop met een winst van 1,3 procent.

Toeleverancier aan apotheken Fagron, die woensdag met cijfers komt, klom 1,7 procent in de MidKap, dankzij een koopadvies van KBC Securities. Op de lokale markt zakte Fastned 4 procent. De uitbater van snellaadstations zag de omzet in het derde kwartaal bijna verdubbelen. De vraag naar opladen wordt volgens het bedrijf echter nog wel beïnvloed door het coronavirus doordat nog steeds veel mensen thuiswerken. Het opladen van elektrische auto’s wordt waarschijnlijk ook duurder nu de stroomkosten stijgen.

In Londen daalde easyJet ruim 2 procent. De Britse budgetmaatschappij leed in het afgelopen gebroken boekjaar een fors verlies, maar merkt wel dat het herstel uit de coronacrisis is ingezet. De onderneming waarschuwde daarbij voor hogere ticketprijzen voor het vliegen van en naar Schiphol vanwege de “buitensporige tarieven” die de luchthaven wil gaan hanteren. Concurrent Air France-KLM verloor 1,6 procent op het Damrak.

Société Générale verloor 0,7 procent. Bij de Franse bank gaan in de komende jaren 3700 banen verloren als gevolg van de eerder aangekondigde fusie van de consumentenactiviteiten met Crédit du Nord. Volgens de bank vallen er geen gedwongen ontslagen, maar zullen er via natuurlijk verloop jaarlijks 1500 banen verdwijnen.

De euro was 1,1557 dollar waard, tegen 1,1573 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omhoog. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 80,66 dollar en Brentolie werd 0,3 procent duurder op 83,86 dollar per vat.