CureVac keldert op Wall Street na stop ontwikkeling coronavaccin

Amerikaanse beleggers reageren dinsdag geschokt op de aankondiging dat farmaceut CureVac stopt met het ontwikkelen van een vaccin tegen Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het aandeel van het Duitse bedrijf ging dinsdag circa 10 procent omlaag bij de opening van de beurzen op Wall Street. Verder verwerken de financiële markten onder meer nieuwe economische ramingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

CureVac kwam tot zijn besluit omdat het zich wil richten op andere middelen die dezelfde mRNA-technologie gebruiken. Maar voor bijvoorbeeld Nederland is het slecht nieuws omdat er, als het middel in Europa goedgekeurd zou worden, ook miljoenen doses naar ons land zouden zijn gegaan. Die deal komt nu te vervallen.

Over de gehele linie lijken beleggers hun al langer bestaande zorgen over de hoge inflatie wat van zich af te schudden, terwijl ze zich voorbereiden op de drukke periode waarin veel grote bedrijven met hun kwartaalresultaten komen. Deze begint later deze week op Wall Street.

De Dow-Jonesindex ging in de vroege handel in New York 0,2 procent omhoog naar 34.561 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 4366 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij op 14.513 punten.

Volgens economen van het IMF boet het economisch herstel uit de coronacrisis mondiaal iets aan kracht in. Maar de bijstelling van de prognoses is wel erg beperkt en in sommige landen zijn de vooruitzichten juist verbeterd.

Tesla (plus 1,8 procent) weet ook de aandacht op zich gericht. De fabrikant van elektrische auto’s zag zijn leveringen van in China gemaakte wagens in september voor de tweede maand op rij toenemen.

Branchegenoot GM werd 1 procent hoger gezet. Het autoconcern maakte met het Zuid-Koreaanse LG Electronics afspraken over het terugvorderen van bijna 2 miljard dollar aan kosten rond een terugroepactie van de accu van de Chevrolet Bolt.

Verder won GlaxoSmithKline ruim 2 procent, na berichten dat de tak voor consumentenmiddelen van de farmaceut de interesse zou wekken van diverse investeringsmaatschappijen. Het bedrijf liet daarop weten “vergevorderd” te zijn met plannen om het onderdeel af te splitsen.

De euro was 1,1537 dollar waard, tegen 1,1573 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen daarnaast omhoog. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 80,86 dollar en Brentolie werd 0,1 procent duurder op 83,74 dollar per vat.