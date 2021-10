Cycloon teistert kust China en verergert problemen leveringsketen

De tropische storm Kompasu, die de kust in het zuiden van China teistert, zorgt voor verdere problemen in de leveringsketen. Vanwege de storm is het tijdelijk niet mogelijk om containers te laden en te lossen in de haven Yantian in Shenzhen, de technologiehoofdstad van China. Het aantal schepen dat wacht om een van de drukste havens ter wereld binnen te varen is opgelopen tot 67, aldus data van persbureau Bloomberg. Dat is het hoogste aantal sinds eind augustus.

Kompasu is de tweede tropische storm in korte tijd die de kust van Zuid-China teistert na cycloon Lionrock die in het weekend zorgde voor problemen in onder andere Hongkong. Knelpunten bij containerterminals over de hele wereld zetten druk op de bevoorradingsketens. Die hebben toch al moeite om de vraag bij te benen. Coronauitbraken in havens, samen met tekorten aan scheepscontainers en arbeidskrachten verergeren de problemen, net als een aantal verstoringen in Chinese havens eerder dit jaar.

China hanteert een zeer streng beleid ten aanzien van het coronavirus. Eerder zette het land havenactiviteiten stop nadat enkele havenarbeiders besmet bleken. Een eerdere tyfoon zorgde eerder ook al voor verstoringen in de haven van Shanghai.